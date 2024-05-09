"وأخيرًا" .. نيمار يدخل مرحلة تأهيل جديدة ينتظرها جمهور الهلال!

متى يعود نيمار إلى مباريات الهلال؟

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كشف ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيلي لإصابات العظام والمفاصل، عن مفاجأة سعيدة لجماهير الهلال، حول تطورات تأهيل النجم البرازيلي نيمار جونيور، جناح الفريق الكروي الأول، والذي يواصل التعافي من إصابته في الرباط الصليبي.

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ويواصل نيمار برنامجه التأهيلي، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، خلال شهر أكتوبر الماضي، أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل في مباراة أوروجواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي انتهت بخسارة البرازيل بهدفين دون مقابل.

ونشر الشهراني رسالة عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "نيمار ينشر تفاصيل مبشرة.. وأخيرًا نشر نجم الهلال فيديو للتدريبات الأخيرة في الصالة الرياضية بنادي الهلال، وتدريبات عالية الشدة ومتقدمة.. نيمار رسميًا بدأ في (القفز - القفز على قدم واحدة - بداية الجري - تحميل بأوزان عالية على الركبة - تدريبات في المرحلة ما قبل الأخيرة)".

وأضاف الشهراني، أن نيمار لا يزال بحاجة لوقت إضافي في مثل هذا النوع من التدريبات والاستمرار على شدة التمارين، فيما أوضح لأحد المتاعبين، بأن نجم برشلونة السابق، في فترته التأهيلية الأولى كان يستطيع تقديم أفضل ممّا كان يقدمه، إبان فترته في البرازيل، أما بعد العودة للهلال، صار هناك إشراف مباشر ونشر فيديوهات وتمارين أكثر وضوحًا، وبات الاهتمام أعلى بمتابعة تأهيل اللاعب، بينما نوه بأن التأهيل لن يقل عن 9 شهور".

وكان نيمار قد فاجأ جماهير الهلال، مطلع الشهر الجاري، بنشر مقاطع له في ملعب التدريب، وهو يداعب الكرة ويسددها بعيدًا، فيما تساءل الكثيرون حول سبب تأخر نيمار في الجري، والذي يعود إلى تضرر الغضاريف وصعوبة العملية، فيما يُتوقع عودة اللاعب خلال أربعة شهور.

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وشارك نيمار في 5 مباريات مع الهلال، وسجل هدفًا واحدًا في بطولة دوري أبطال آسيا، قبل أن يتعرض لإصابة الصليبي والغضروف.

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