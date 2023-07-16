أخيرًا .. محمد نور يزف الخبر السار المنتظر لجمهوره

نجم الاتحاد أتم الأمر رسميًا

زف أخيرًا محمد نور نجم الاتحاد والمنتخب السعودي المعتزل الخبر السار المنتظر لجمهوره الكبير، وهو الإعلان عن حفل اعتزاله.

صاحب الـ45 عامًا اعتزل كرة القدم عام 2016 بعد قرار إيقافه عن اللعب لمدة 4 سنوات على خلفية تناوله للمنشطات، ومنذ ذلك اليوم وجمهور الاتحاد ينتظر حفل اعتزاله ليحتفي به ويشكره على ما فعله للعميد طوال تاريخه.

نور أعلن اليوم الأحد عبر تويتر توقيعه لعقد مع شركتي "Bonheur وAQ" لتنظيم حفل اعتزاله لكن دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بالموعد أو المكان أو الفريق المنافس.

النجم المتوج بدوري أبطال آسيا مرتين مع الاتحاد وعد الجمهور أن الحفل سيكون عالميًا ويُواكب التطور الكبير والواقع الجميل للرياضة السعودية على حد وصفه.

يُشار إلى أن نور لعب طوال مسيرته مع الاتحاد باستثناء موسم 2103-2014، حيث خاضه مع النصر وحقق به لقب الدوري السعودي ليُضاف لألقابه الـ7 مع العميد.