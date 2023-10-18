أخيرًا .. لجنة الانضباط تلبي طلب النصر في أزمة إيقاف سلطان الغنام

تطورات جديدة في أزمة إيقاف نجم النصر سلطان الغنام

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شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات هامة في أزمة إيقاف سلطان الغنام، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

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لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم أوقفت الغنام "4 مباريات"؛ بحجة تلفظه على حكم مباراة النصر وأبها، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وبعد أيام طويلة من المطالبات النصراوية.. أعلن الإعلامي الرياضي علي المرشود، وصول حيثيات قرار "الانضباط" أخيرًا، إلى قلعة العالمي.

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وكتب المرشود عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "أخيرًا.. وصلت البارحة، أسباب قرار لجنة الانضباط، بحق اللاعب سلطان الغنام".

وكشف الإعلامي الرياضي، عن أن إدارة النصر، ستقوم بالاستئناف ضد هذه العقوبة، خلال اليومين القادمين؛ بعد دراسة الحيثيات.

وأعرب علي المرشود، عن أمنيته في أن تصحح لجنة الاستئناف، قرار "الانضباط"؛ بشأن العقوبة المفروضة ضد اللاعب البالغ من العمر 29 سنة.

جدير بالذكر أن النصر، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن نادي الهلال "المتصدر".

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