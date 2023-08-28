أخيرًا كشف سر "دموع" رومارينيو .. الاتحاد السعودي يحسم جدل تجنيسه رسميًا

هل يحصل محترف الاتحاد على الجنسية السعودية بعد خمس سنين قضاها بها؟

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حسم ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجدل الدائر حول اقتراب تجنيس البرازيلي رومارينيو دا سيلفا؛ محترف نادي الاتحاد، والاستفادة منه لصالح المنتخب السعودي الأول.

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البعض يطالب بتجنيس اللاعب، كي تتاح الفرصة للعميد لإبقائه في الفريق، وضم لاعب أجنبي بدلًا منه، في ظل جودته الفنية، ومعاناة المنتخب السعودي كذلك من ابتعاد اللاعبين المحليين عن المشاركة بصفة أساسية في دوري روشن.

وما زاد من الحديث عن هذا الملف هي تصريحات وكيله ليوناردو أوليفيرا، الذي أكد خلالها أنه بالفعل اقترب من الحصول على الجنسية السعودية.

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لكن المسحل قال الليلة، خلال مؤتمر صحفي بشكل رسمي: "روما لاعب بارز ويلعب في السعودية منذ خمس سنوات، لكن ملف التجنيس لا يرتبط بالقطاع الرياضي، وبشكل عام لا يوجد حاليًا أي حديث عن هذا الملف".

وأضاف: "متى ما رأسنا من الناحية الفنية أن هناك حاجة له، ومتى ما سمحت لنا الأنظمة واللوائح، قد نفكر، لكل حادث حديث، المؤكد حاليًا أنه لا يوجد أي حديث عن تجنيس روما".

يذكر أن روما يمكث في السعودية منذ خمس سنوات، وقتما انضم له في صيف 2018م، قادمًا من الجزيرة الإماراتي.

وظهر محترف العميد في المباراة الأخيرة لفريقه أمام الرياض ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن، بعيون دامعة على مقاعد البدلاء بعد استبداله، ليبدأ الكثيرون بالتكهن حول اقتراب رحيله بالفعل.

SHAHID