أخيرًا فيفا يبشر الأهلي .. تأجيل القضية الأكبر ضد النادي

زهيرة عادل
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واحد من أهم القرارات في المرحلة الحالية زفه القانوني أحمد الشيخي لجمهور الأهلي

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تهل البشائر على الأهلي السعودي، في غضون الاحتفال بتصدر الفريق لجدول ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى، لكن هذه المرة البشرى من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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الراقي عاد للصدارة بعدما حقق فوزًا صعبًا أمام الجبلين بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ26، مع بقاء ثماني جولات على نهاية الموسم.

أما بشرى فيفا فقد زفها الخبير القانوني أحمد الشيخي للجماهير، إذ أكد أن المحكمة الدولية "كاس" أرسلت خطابًا للأهلي قبل ساعات، لإخطاره لتأجيل حسم قضية اللاعب جوزيف دي سوزا، موضحًا أنها خطوة مهمة لصالح النادي، كونها القضية الأكبر ضده.

وأشار الشيخي كذلك إلى أن هناك أنباء – لم يتسن له التأكد من صحتها بعد – حول إنهاء الراقي قضية لاعبه السابق دجانيني تافاريس أيضًا.

جدير بالذكر أن فيفا أصدر قرارًا مؤخرًا ضد الأهلي بمنعه من التعاقدات لفترتي تسجيل، نظرًا لتراكم القضايا الخارجية ضده، في قرار نهائي غير قابل للاستئناف، لكن أمل الأهلاويين معلق بقبول طلب التدابير الوقتية، كي تتاح للفريق فرصة دعم صفوفه بصفقات جديدة في الصيف المقبل.

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