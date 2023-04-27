أخيرًا رأف بحال الهلال! .. قرار جديد بعد تحديد موعد نهائي كأس الملك

تقرر أن يقام نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والوحدة في 12 من مايو الجاري، وهنا كانت مشكلة الزعيم

shahid

يبدو أن اتحاد الكرة السعودي أدرك أنه لا يمكن الضغط على الهلال أكثر من ذلك، بشأن جدولة مبارياته في دوري روشن السعودي!

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

اتحاد القدم أعلن اليوم الخميس، تحديد يوم 12 من مايو المقبل، موعدًا لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والوحدة بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي تتجه لتأجيل مواجهة الهلال وضمك، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، المقرر إقامتها في العاشر من مايو المقبل، كونها تسبق نهائي كأس الملك بـ48 ساعة فقط.

وأوضحت الصحيفة أن يوم 19 مايو موعد مقترح بشكل مبدئي، لإقامة مواجهة ضمك به.

وحال تأجيل المباراة بالفعل، سيكون اتحاد القدم قد رأف أخيرًا بحال الزعيم، في ظل ضغط مباريات خلال أبريل الجاري، رغم ارتباطه بنهائي دوري أبطال آسيا في 29 من الشهر الجاري والسادس من مايو المقبل.

Shahid