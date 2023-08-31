أخيرًا .. حسم مصير مشاركة نيمار في كلاسيكو الهلال والاتحاد

هل سيشارك نيمار دا سيلفا في كلاسيكو الهلال والاتحاد؟!

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يبدو أن مشاركة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، "ستتأجل" لعدة أسابيع أخرى.

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الهلال أعلن التعاقد مع نيمار "31 سنة"، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ إلا أنه لم يشارك في أي دقيقة مع الفريق الأول - حتى الآن -؛ بسبب معاناته من الإصابة.

وحسب آخر التقارير، كان من المتوقع أن يكون ظهور الساحر البرازيلي "الأول"، مع الفريق الأزرق، في كلاسيكو المملكة الكبير أمام الاتحاد، مساء غدٍ الجمعة.

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لكن.. الإعلاميان حمد الصويلحي وعبد الله الحنيان، أعلنا استبعاد نيمار دا سيلفا جونيور، من قائمة نادي الهلال أمام الاتحاد.

وكتب الصويلحي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "تقرر عدم مغادرة البرازيلي نيمار، مع بعثة الفريق، إلى مدينة جدة؛ تأهبًا للقاء الاتحاد، غدًا".

ومن ناحيته.. كشف الحنيان عبر حسابه بـ"إكس"، عن أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، قرر استبعاد نيمار؛ بعد أن قام باستدعائه إلى القائمة المبدئية.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن جيسوس، فضل عدم المغامرة بالساحر البرازيلي، ومنحه فترة إعداد أخرى؛ لكي يعود إلى الملاعب بجاهزية 100%.

جدير بالذكر أن الهلال، سيحل ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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