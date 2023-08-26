"أخيرًا تخلصنا من وقح" .. جمهور باريس يهاجم نيمار بعد الرحيل للهلال!

جمهور باريس سان جيرمان يفتح النار على نيمار...

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هاجم جمهور باريس سان جيرمان، المتواجد في ملعب مباراة الفريق أمام لانس، لاعب الفريق السابق، نيمار والذي انتقل إلى الدوري السعودي من بوابة الهلال.

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وانتقل نيمار، إلى صفوف الهلال، قبل عدة أيام في صفقة تاريخية، كلفت خزائن الفريق السعودي 90 مليون يورو تقريبًا.

واستقبل ملعب حديقة الأمراء، مباراة باريس سان جيرمان، ولانس، في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، والتي انتهت بفوز الفريق الباريسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وأثناء المباراة، رفعت جماهير باريس سان جيرمان، رسالة هاجمت فيها اللاعب البرازيلي، وكُتب فيها: "أخيرًا تخلصنا من وقح".

وكانت العلاقة بين نيمار، وجمهور باريس متوترة، إذ أكد اللاعب البرازيلي في أكثر من مقابلة صحفية، أنه يشعر بعدم الراحة بسبب تصرفات جمهور الفريق الباريسي، وكان يرغب في الرحيل، قبل أن ينضم إلى الهلال.

وبدأ نيمار، المشاركة مع الهلال في التدريبات، استعدادًا لخوض أولى مبارياته في المملكة العربية السعودية قريبًا، وكان اليوم السبت ظهوره الأول في مران الموج الأزرق، الذي شارك في جزء بسيط منه أثناء رحلته في التعافي من الإصابة التي يعاني منها.



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