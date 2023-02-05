أخيرًا .. تحديد موعد عودة الفرج للعب مع الهلال

القائد يغيب منذ مواجهة السعودية والأرجنتين في كأس العالم

مازال الجمهور السعودي عامة والهلال تحديدًا بانتظار اللحظة التي سيظهر فيها سلمان الفرج على أرض الملعب بعد إصابته خلال مواجهة المنتخب الوطني مع الأرجنتين في افتتاح مباريات الطرفين في كأس العالم قطر 2022.

وفيما كان يتم تجهيز القائد للعب مع الزعيم في كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في المغرب، أعلن بشكل مفاجئ قبل ساعات من التوجه إلى الرباط عن غيابه لرغبة الجهازين الفني والطبي منحه المزيد من الوقت للراحة والتعافي تفاديًا لعودة الإصابة.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن مواجهة الهلال والفيحاء في الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي والمقررة يوم الـ15 من فبراير الجاري ستشهد عودة الفرج للعب بالقميص الأزرق.

الفرج ينفذ حاليًّا برنامجًا بدنيًا وفنيًّا في مقر الهلال بعد اكتمال التأهيل الطبي عقب إصابته في عظمة الساق خلال مواجهة أبطال العالم، وسيكون جاهزًا للعب عقب عودة فريقه من المغرب بعد فراغه من المشاركة في مونديال الأندية.

يُشار إلى أن الهلال تخطى الوداد المغربي وسيواجه فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية مساء الثلاثاء القادم، وسيلعب مباراة ثالثة في البطولة، إما أن تكون النهائي أو تحديد المركز الثالث.