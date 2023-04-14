أخيرًا برشلونة يتنفس الصعداء .. تحديد موعد عودة بيدري للمباريات!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موعد عودة اللاعب بيدري جونزاليس إلى المشاركة في المباريات من جديد رفقة برشلونة مرة أخرى بعد غياب طويل.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن اللاعب سيكون جاهزًا للمشاركة في المباريات بشكل كامل قريبًا خلال شهر أبريل الجاري.
وأوضحت الصحيفة أن اللاعب من الممكن أن يعود للمشاركة ضد أتلتيكو مدريد في المباراة التي تجمع الفريقين في الـ 23 من الشهر الجاري على ملعب كامب نو.
وكان بيدري قد غاب لأسابيع طويلة بسبب الإصابة، وعانى برشلونة في تلك الفترة من تذبذب النتائج، حيث خسر أمام ريال مدريد برباعية تاريخية وودع بطولة كأس ملك إسبانيا.
جدير بالذكر أن برشلونة يعاني أيضًا من غياب عثمان ديمبيلي وأندرياس كريستنسن بسبب الإصابات، ولم يتم تحديد موعد عودتهما بعد بجوار فرينكي دي يونج.
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