أخيرًا .. أسطورة ريال مدريد يُوافق على الانضمام للنصر

العرض الأخير كان مقنعًا تمامًا

نجحت محاولات النصر أخيرًا في التعاقد مع فيرناندو هييرو أسطورة دفاع ريال مدريد السابق، حيث أكدت شبكة "ESPN" موافقته على العرض الأخير.

النادي السعودي يُحاول منذ عدة أسابيع إقناع هييرو، المدير الرياضي لفريق ديبورتيفو شيفاز المكسيكي، بتولي نفس المنصب لديه، لكن كل محاولاته باءت بالفشل لتمسك الإسباني بالبقاء في المكسيك.

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العرض الأخير وهو الثالث من النصر كان مقنعًا فيما يبدو، إذ وافق المدرب على العمل مع كريستيانو رونالدو وزملائه، ومن المتوقع أن يبدأ تجربته الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة.

المدافع الإسباني السابق كان قد حقق نتائج جيدة مع شيفاز، حيث وصل معه إلى نهائي بطولة ليجيا كلاوسورا في الموسم الماضي، قبل أن يخسر أمام تيجريس آونال، كما بلغ نصف النهائي، هذا الموسم، قبل الخسارة أمام أمريكا.

يُشار إلى أن النصر أنهى الموسم ثانيًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وسيواجه الهلال على نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة القادم، فيما كان قد خرج من دوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي.