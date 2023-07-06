أخيرًا أجاب على التساؤلات .. نائب رئيس الأهلي يكشف مصير صفقة رياض محرز رسميًا

الأهلي يرد على مطالبات جماهيره في صفقة رياض محرز!

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته للموسم الرياضي الجديد 2023-2024؛ وذلك في أعقاب العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

الأهلي لعب في الموسم الرياضي الماضي، بمسابقة دوري يلو للدرجة الأولى، بعد هبوطه التاريخي؛ إلا أنه نجح في التتويج باللقب، والعودة إلى "المحترفين" سريعًا.

ونشرت صحيفة "الرياضية"، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو على هامش تدريبات الفريق الأول بالنادي الأهلي.

وتظهر جماهير الأهلي في المقطع؛ وهي تطالب خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النادي "غير الربحية"، بالتعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن ناحيته.. رد خالد الهندي، نائب رئيس قلعة الراقي، على مطالبات الجماهير؛ قائلًا: "والله شغالين ليل نهار"، في تلميح إلى العمل بقوة على صفقة محرز؛ وفقًا لما نقله الإعلامي الرياضي عبد الله أحمد.

جدير بالذكر أن آخر التقارير، تؤكد على ترحيب النجم الجزائري، بالانتقال إلى النادي الأهلي، مع تمسك مانشستر سيتي، ببقاء اللاعب بين صفوفه.