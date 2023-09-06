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أخيرًا .. الاتحاد يحسم صفقة المدافع الجديد بـ88 مليونًا!

أحمد فرهود
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الإتحادReal BetisLuiz Felipeدوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاانتقالات

نادي الاتحاد ينهي أزمة الدفاع أخيرًا

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حسم نادي الاتحاد، صفقة عالمية جديدة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل ساعات قليلة من إغلاق باب الانتقالات الصيفية، في المملكة العربية السعودية.

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الاتحاد تعاقد مع 4 صفقات عالمية بشكل رسمي، خلال الصيف الحالي - حتى الآن -؛ وهم الثتائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، بالإضافة إلى متوسط الميدان البرازيلي فابينيو، والجناح البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا".

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، توصل الإدارة الاتحادية، إلى اتفاق نهائي مع البرازيلي لويز فيليبي، قلب دفاع نادي ريال بيتيس الإسباني؛ لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الاتفاق مع فيليبي؛ يأتي بعد فشل العميد، في التعاقد مع عديد الخيارات الأخرى؛ أبرزهم الإسباني سيرخيو راموس والبرازيلي ماركينيوس، إلى جانب الإنجليزي جو جوميز.

ومن ناحيتها.. كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، عن قيمة صفقة انتقال المدافع البرازيلي، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الصحيفة أشارت إلى أن مسؤولي نادي الاتحاد، سيدفعون 22 مليون يورو "88.5 مليون ريال سعودي"، إلى نظرائهم في ريال بيتيس، مقابل الحصول على خدمات فيليبي.

لويز فيليبي يبلغ من العمر 26 سنة، ويلعب في صفوف الفريق الإسباني، منذ صيف العام الماضي فقط، عندما انضم إليه قادمًا من لاتسيو الإيطالي.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 102892كريم بنزيما
  • 11041خاليدو كوليبالي
  • 19929روبرتو فيرمينو
  • 9202نجولو كانتي
  • 25148مارسيلو بروزوفيتش
  • 49646صفقة أخرى
217858 الأصوات

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