"لن أخوض بطولة أخرى على أرضنا" .. مدرب ألمانيا يحبس دموعه بعد وداع اليورو ويعلق على يد كوكوريا!

ألمانيا تودع اليورو بثنائية إسبانية..

أعرب يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن حزنه الكبير إزاء وداع بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، قائلًا إنه كان يحاول حبس دموعه، بعد مشاهدة الفريق وهو يغادر البطولة.

وخسرت الماكينات الألمانية، قمة شتوتجارت، أمام إسبانيا بنتيجة (1-2)، في مباراة ملحمية امتدت للشوطين الإضافيين، قبل أن يوقع ميكيل ميرينو على هدف الانتصار للماتادور في الدقيقة 119.

وقال ناجلسمان، عقب المباراة، "قدمنا أداءً جيدًا خلال الشوط الثاني، وكنا أقرب إلى الفوز مقارنة بالإسبان، ولكن في النهاية، لا أعتقد أننا كنا أفضل كثيرًا، ولكننا كنا أكثر وضوحًا في الثلث الأخير من الملعب.

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وأضاف "هذا أمر مؤلم؛ لن نتمكن من تعويض الوداع إلا بعد عامين، وربما لن أتمكن من خوض بطولة أخرى على أرضي طوال مسيرتي".

وعن موقف المنتخب الألماني بعد وداع اليورو، قال ناجلسمان "سنلتقى مرة أخرى غدًا، لا أعرف ما هي الخطة الآن، لأنني لم أخطط للإقصاء، لو كنا غير مبالين، لاستحقينا الخسارة، ولما كنا واقفين هنا نحاول حبس دموعنا، ولكن المهم بالنسبة لي وفريقي الآن، هو التفكير في الفريق، وما هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به في دوري الأمم الأوروبية".

من ناحية أخرى، أبدى ناجلسمان تعجبه الكبير من عدم احتساب ركلة الجزاء الألمانية، بداعي خطأ لمسة اليد على مدافع إسبانيا كوكوريا، أثناء التصدي لتسديدة جمال موسيالا، قائلًا "منذ سنوات، وأنا أحاول الفهم لماذا لا يتم احتساب ركلات الجزاء بناءً على الموقف، إنها حركة غير طبيعية، عندما تكون الكرة واضحة في المرمى، يوقفها الإسباني بيده، إنه لا يفعل ذلك عن قصد، ولكن هذا لا يهم".

وتابع "كانت ركلة الجزاء التي حصلنا عليها أمام الدنمارك أقل وضوحًا من تلك، لا أستطيع أن أفهم لماذا لا يتم احتسابها عندما يكون هناك 48 ألف إعادة".