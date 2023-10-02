أخلاق الفرسان .. لاهوز يكشف عن تفاصيل مكالمة ميسي له عقب مباراة هولندا!

الأرجنتيني اعترف بخطئه!

كشف ماتيو لاهوز الحكم الإسباني الشهير أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد قام بالاتصال به بعد مواجهة هولندا في كأس العالم للاعتذار له.

وقال لاهوز في تصريحات نقلتها "سبورتس بريف": "ميسي اتصل بي بعد مباراة هولندا في كأس العالم، واعتذر عن الكلمات الحادة التي تحدث بها معي خلال المباراة، لقد كان شخص آخر في ذلك الوقت".

وكان لاهوز قد احتسب خطأ على منتخب الأرجنتين في وقت قاتل بعد انتهاء الوقت الأصلي، جاء منه هدف التعديل للمنتخب الهولندي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال ميسي وقتها: "الجميع شاهد ذلك، لا يمكن للفيفا أن تعين حكمًا مثل هذا في مستويات عالية مثل تلك التي نلعب فيها".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

جدير بالذكر أن الأرجنتين كانت قد فازت بتلك المواجهة بركلات الترجيح التي سدد ميسي أول ركلة فيها، ثم عاد وكرر الأمر في النهائي ضد فرنسا قبل أن يرفع اللقب أخيرًا.