أخطر من المتوقع .. فينيسيوس جونيور مهدد بغياب طويل عن ريال مدريد!

يبدو أن ريال مدريد سيضطر إلى التعامل مع غياب طويل لنجمه البرازيلي..

يواجه نادي ريال مدريد أزمة لم تكن في الحسبان بعد الأنباء المقلقة عن فترة غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الفريق، إثر الإصابة التي تعرض لها على ملعب "بالايدوس" معقل سيلتا فيجو خلال مباراة الفريقين في الجولة الثالثة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت أن المشاعر المحيطة بإصابة فينيسيوس حاليًا سيئة للغاية، وأن الإصابة التي تعرض لها قد تصل إلى حد التمزق في عضلات الفخذ اليمنى، في انتظار خضوع اللاعب للفحص بالرنين المغناطيسي، للكشف بدقة أكبر عن عمق التمزق بعد تقليل الالتهاب الأولي.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن المؤكد حاليًا هو أن البرازيلي لن يلعب أمام خيتافي في الجولة الرابعة من "لا ليجا" والتي ستكون مباراة ريال مدريد الأولى على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الموسم الجديد، ولن يذهب للعب مع منتخب البرازيل خلال فترة التوقف الدولي.

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وكشف التقرير أنه إذا تم تأكيد الشكوك الحالية، فإن فينيسيوس جونيور سيغيب لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، وهو ما يهدد بمشاركة البرازيلي في الديربي أمام أتلتيكو مدريد يوم 24 سبتمبر المقبل.

وإذا ما تأكدت الشكوك، فإن فينيسيوس جونيور سيغيب عن ما يصل إلى خمس مباريات، على افتراض أن مدة غيابه ستمتد إلى خمسة أسابيع، من بينها مباراة ريال مدريد الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وأربع مباريات في الدوري الإسباني.