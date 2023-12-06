أخطاء فادحة من فيفا .. نجم الاتحاد الأسبق يقود قائمة الأهلي الرسمية في كأس العالم للأندية

الكشف عن قائمة النادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2023

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، خلال الشهر الجاري.

الأهلي ينتظر في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، الفائز من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وشهدت قائمة العملاق المصري، تواجد 23 لاعبًا؛ في مقدمتهم محمود كهربا، جناح نادي الاتحاد الأسبق، بالإضافة إلى المدافع الدولي محمد عبد المنعم، الذي كان هدفًا كبيرًا للعميد، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ لتعويض مواطنه المصاب وقتها أحمد حجازي.

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وفيما يلي قائمة النادي الأهلي "الكاملة" في كأس العالم للأندية

* حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

* خط الدفاع: محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح.

* الظهير الدفاعي: علي معلول - أكرم توفيق - محمد هاني - كريم فؤاد - كريم الدبيس.

* خط الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - عمرو السولية - مروان عطية - أحمد كوكا - محمد مجدي أفشة.

* الجناح الهجومي: محمود كهربا - حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر.

* خط الهجوم: أنتوني موديست.

المثير في الأمر أن "فيفا"، ارتكب خطأين فادحين عند إعلانه عن قائمة الأهلي؛ حيث وضع المدافع رامي ربيعة كـ"مهاجم"، كما ذكر اسم أحمد توفيق بدلًا من أكرم توفيق، مع العلم أن الأول هو الشقيق الأكبر للثاني، وينشط حاليًا في فريق بيراميدز المصري.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد السعودي، كان قد حسم قائمته الرسمية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي ضمت 10 محترفين أجانب؛ على رأسهم المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما.