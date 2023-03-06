"أخشى العنف وضياع النقاط" .. حكم مواجهة الأهلي ونجران يثير القلق

الراقي يحل ضيفًا على نجران غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الـ24 من دوري يلو

وصلت بعثة الأهلي اليوم الإثنين، إلى مدينة نجران، استعدادًا لمباراة الفريقين، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء.

الراقي يحل ضيفًا على نجران، ضمن الجولة الـ24 من دوري يلو السعودي للدرجة الأولى، في تمام الساعة السابعة إلا الربع من مساء الغد.

وأعلنت دائرة الحكام تكليف الحكم ممدوح آل شهدان لإدارة اللقاء كحكمًا للساحة، وهو ما أثار القلق في نفس الإعلامي الرياضي محمد الشيخي.

الشيخي أوضح أن ما يقلقه هي قلة خبرة الحكم المعين، خاصةً في ظل الاعتماد عليه في أغلب المباريات كحكم فيديو، مشيرًا إلى معاناة الراقي في الموسم الجاري من العنف من لاعبي الخصوم والأخطاء التحكيمية.

يذكر أن الراقي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 49 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف عن الحزم؛ صاحب الصدارة، بينما يحل نجران في المركز الـ17 وقبل الأخير بـ19 نقطة.