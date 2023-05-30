أخبرت اللاعبين بالحقيقة .. مورينيو يرد على ارتباطه بباريس سان جيرمان!

هل يرحل المدرب البرتغالي عن الذئاب؟

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، عن القرار النهائي بخصوص مستقبله للموسم القادم، وسط أنباء رحيله عن النادي الإيطالي خلال هذا الصيف ولكن للاعبي الذئاب.

مورينيو الذي يلعب مع روما نهائي الدوري الأوروبي ضد إشبيلية، مساء الأربعاء، ارتبط بالرحيل عن الذئاب والانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان خلفًا للفرنسي كريستوف جالتييه.

ووسط كل هذا الجدل قال البرتغالي في تصريحات للصحفيين:"لم أتحدث مع أي ناد آخر كما هو الحال، لا توجد أي مفاوضات حتى الآن، قلت حقيقة مستقبلي للاعبين بالفريق".

وأضاف:"هذا الشأن يخص فريقي فقط والأمر يبقى بيني وبينهم، إنهم يعرفون ما سأفعله الموسم القادم سواء بالبقاء أو الرحيل لأنني أخبرتهم بالحقيقة".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها مورينيو للتأكيد على عدم دخوله في مفاوضات مع أندية أخرى، حيث شدد أكثر من مرة على تركيزه الكامل مع الذئاب.