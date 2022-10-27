أخبار ريال مدريد: محادثات جادة مع بيلينجهام .. وتحرك لضم إندريك

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 27 أكتوبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022:

حسب شبكة "ESPN" الأمريكية، فقد بدأ ريال مدريد بالفعل البحث عن بدائل للثنائي المخضرم توني كروس ولوكا مودريتش، لتحسين خط وسط الفريق الملكي.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد حدد الإنجليزي جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند الألماني ليكون الخيار الأول في تدعيم خط وسط النادي الملكي.

وأكد التقرير أن ريال مدريد سيبدأ في القريب العاجل محادثات جادة مع لاعب الوسط الإنجليزي، قبل الدخول لتقديم عرض إلى بوروسيا دورتموند لضمه.

شبكة "TNT Sport" الإنجليزية كشفت أن ريال مدريد مستعد للدخول في سباق التعاقد مع البرازيلي برونو جيمارايش نجم خط وسط نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وحسبما كشفنا سابقًا في "جول" فإن تشيلسي وليفربول سيحاولان التعاقد مع نجم الوسط البرازيلي، رغم تمسك نيوكاسل باستمراره مع الفريق.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية كشفت أن الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد يفكر في العودة من جديد إلى نادي توتنهام الإنجليزي.

عقد مودريتش مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2023، وحتى الآن لم يتخذ الكرواتي القرار النهائي بشأن مستقبله.

التقرير أشار إلى أن مودريتش رفض بالفعل عرضين من أندية الدوري الأمريكي، إلا أنه قد يعجب بفكرة العودة إلى توتنهام.

الصحفي الإسباني ماريو كورتيجانا وعبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أكد أن ريال مدريد هو الأقرب للتعاقد مع البرازيلي الشاب إندريك نجم نادي بالميراس.

ويعد إندريك هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أن ريال مدريد هو الأقرب لضمه في صيف 2024 مقابل 60 مليون يورو، لكن الصفقة تتوقف فقط على موافقة فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.