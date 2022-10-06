أخبار ريال مدريد: جواو فيليكس لتعويض بنزيما .. وخطوة جديدة لضم شكرينيار

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 6 أكتوبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022:

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يراقب البرتغالي جواو فيليكس مهاجم غريمه وجاره أتلتيكو مدريد.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد يرى أن فيليكس قد يكون البديل المثالي للفرنسي كريم بنزيما في قيادة خط الهجوم في النادي الملكي.

وحسب التقرير، فإن أتلتيكو مدريد قد يفكر في بيع جواو فيليكس بالنظر إلى تذبذب مستواه، وقد يقبل التخلص منه ومنحه إلى ريال مدريد إذا ما وصله سعر مناسب.

أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا للكشف عن طبيعة إصابة لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس.

وجاء في البيان الذي نشره النادي الملكي عبر موقعه الرسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا داني سيبايوس من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية، مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه".

وبذلك فإن سيبايوس سيغيب لمدة شهر واحد عن ريال مدريد، وبذلك فإنه قد يعود للمشاركة قبل توقف كأس العالم 2022.

أكدت صحيفة "as" الإسبانية أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع داني بيريز موهبة نادي ريال بيتيس، والذي يجذب أيضًا أنظار مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونشأ لاعب الوسط صاحب السبعة عشر عامًا في أكاديمية النادي الأندلسي، ويلعب الآن في الفريق الرديف في ريال بيتيس.

ويجذب داني بيريز أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، لكنه جدد عقده مؤخرًا مع ريال بيتيس حتى صيف 2025.

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد يراقب عن كثب وضع عقد المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار مع نادي إنتر الإيطالي.

ريال مدريد ينوي التحرك للتعاقد مع شكرينيار في صفقة انتقال حر، وهو ما أكدته أيضًا صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية.

عقد شكرينيار مع إنتر ينتهي في صيف 2023، ويبدو أن "النيراتزوري" لن يتمكن من تجديد عقده في الوقت المناسب.