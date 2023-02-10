أخبار ريال مدريد: تجديد بنزيما واهتمام بضم كومان

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الجمعة 10 فبراير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 10 فبراير 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 10 فبراير 2023:

بنزيما يستمر مع ريال مدريد

ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع كومان

ريال مدريد يدرس التعاقد مع مدافع زينيت

بيلينجهام يتمسك بريال مدريد

بنزيما يستمر مع ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن إن كريم بنزيما قد تم تجديد تعاقده مع ريال مدريد بالفعل قائلًا في مؤتمر نهائي كأس العالم للأندية أمام الهلال: "كريم سيكون مهاجمنا في الموسم المقبل، وسيقوم بأمور عظيمة".

ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع كومان

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يقيم إمكانية التحرك للتعاقد مع الفرنسي كينجسلي كومان جناح نادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

التقرير أشار إلى أن إدارة ريال مدريد ترى أن كومان يعد بديلًا أقل سعرًا لمواطنه كيليان مبابي، رغم أن عقد نجم باريس سان جيرمان أقصر من عقد كومان.

ريال مدريد يدرس التعاقد مع مدافع زينيت

أكدت تقارير صحفية عن رغبة ريال مدريد، في تعزيز دفاعه بالتعاقد مع روبرت رينان، مدافع زينيت سان بطرسبرج الشاب في الصيف المقبل.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن إدارة الميرينجي تدرس تقديم عرضًا رسميًا، لضم المدافع صاحب الـ 19 عامًا، في الفترة القادمة، والدخول في مفاوضات مع إدارة ناديه.

بيلينجهام يتمسك بريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن رفض جود بيلينجهام، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني الانتقال إلى باريس سان جيرمان، وتمسك بالانضمام إلى ريال مدريد.

ويعد اللاعب الإنجليزي الشاب، أحد اهداف ريال مدريد الأساسية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وأن اللاعب يرحب ويرغب في ارتداء قميص الملكي عقب نهاية مشواره مع دورتموند.