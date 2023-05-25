أخبار ريال مدريد: اهتمام بنجم بايرن ميونخ وسيبايوس مطلوب في الدوري الإنجليزي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الخميس 25 مايو 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للنادي الملكي في الميركاتو؟

يطمح جمهور ريال مدريد دائمًا في سيطرة فريقهم على كل شيء، كيف لا وهو أكثر المتوجين بالألقاب على المستوى الأوروبي؟.

لذلك تكون مواسم الانتقالات دائمًا مسرحًا لتحركات قوية من ريال مدريد الذي يطمح دائمًا لانتداب أفضل اللاعبين والمواهب حول العالم.

هذا يتكرر قبل انطلاق الميركاتو الصيفي المقبل، العديد من الأسماء على طاولة الميرنجي، والرئيس فلورنتينو بيريز يحشد الدعم من أجل تعزيز صفوف كتيبة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات ريال مدريد في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 25 مايو 2023:

داني سيبايوس مطلوب في الدوري الإنجليزي

ريال مدريد يسعى للتعاقد مع نجم ليفربول

أنشيلوتي يكشف عن أولى صفقات ريال مدريد

ريال مدريد يسعى للتعاقد مع لاعب بايرن ميونخ

داني سيبايوس مطلوب في الدوري الإنجليزي

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ أستون فيلا يرغب في التعاقد مع داني سيبايوس من ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن اللاعب يقترب من الرحيل عن صفوف الملكي في الصيف.

ريال مدريد يسعى للتعاقد مع نجم ليفربول

تقدم نادي ريال مدريد الإسباني بعرض من أجل التعاقد مع أندي روبرتسون مدافع ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن العرض وصلت قيمته إلى 40 مليون جنيه استرليني، في محاولة من ريال لدعم مركز الظهير الأيسر قبل الرحيل المحتمل لفيرلان ميندي.

أنشيلوتي يكشف عن أولى صفقات ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن أولى صفقات ناديه الصيفية والتي ستدعم خط دفاعه بالأساس بلاعب قديم.

وعقب الفوز على رايو فاييكانو في الدوري الإسباني يوم الأربعاء، كشف أنشيلوتي أن فران جارسيا لاعب فاييكانو سيكون مع ريال مدريد في الموسم المقبل وقال: " جارسيا ظهير أيسر لديه طاقة كبيرة. سريع جدًا بالكرة ويهاجم بشكل جيد جدًا. هو لاعب مناسب جدًا لريال مدريد، والموسم المقبل سيكون معنا".

ريال مدريد يسعى للتعاقد مع لاعب بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحيفة أنّ ريال مدريد يرغب في التعاقد مع ألفونسو ديفيس من بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما ذكرته الصحافة الإسبانية، فإن ريال مدريد يريد تدعيم مركز الظهير الأيسر في الفريق، ويعد الكندي ديفيس أحد الخيارات المطروحة بقوة لشغل هذا المركز في الموسم القادم.