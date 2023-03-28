أخبار ريال مدريد اليوم: ميلان يطارد ماركو أسينسيو .. والملكي يقلل اهتمامه بضم جود بيلينجهام

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023:

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن ميلان الإيطالي لم يفقد اهتمامه بالتعاقد مع ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد.

التقرير أشار إلى أن ميلان من المتوقع أن يعقد اجتماعًا مع البرتغالي جورج مينديش وكيل أعمال أسينسيو في الأسابيع القليلة المقبلة لمناقشة مستقبل اللاعب.

يذكر أن عقد أسينسيو مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وسط حالة من عدم اليقين بشأن استمراره في "سانتياجو برنابيو".

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن مانشستر سيتي الإنجليزي دخل سباق التعاقد مع جابري فيجا نجم وسط نادي سيلتا فيجو.

التقرير أشار إلى أن مانشستر سيتي قرر أن يدخل سباق التعاقد مع فيجا بقوة شديدة، من أجل الظفر بتوقيع لاعب الوسط الإسباني قبل ريال مدريد.

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت أن براهيم دياز يريد البقاء في ميلان، رغم أن "الروسونيري" لا يريد دفع 22 مليون يورو إلى ريال مدريد لضم اللاعب بصورة نهائية.

ريال مدريد من جانبه سيدخل في مفاوضات مع اللاعب لتجديد عقده حتى صيف 2027، وإدخاله إلى الفريق في الموسم المقبل.

التقرير أشار إلى أن آرسنال الإنجليزي مهتم هو الآخر بالتعاقد مع براهيم دياز، والفريق اللندني مستعد لدفع 30 مليون يورو لضمه.

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد تراجع عن السباق للتعاقد مع جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند الألماني هذا الصيف.

ريال مدريد أبدى اهتمامًا طويل الأمد بالتعاقد مع بيلينجهام، ولكن مع ارتفاع سعر الإنجليزي الدولي مع مرور كل يوم، قرر النادي الملكي عدم التعاقد معه.