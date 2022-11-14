أخبار ريال مدريد اليوم: مستقبل ميندي على المحك .. ومراقبة مهاجمي كأس العالم

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني و روديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022:

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد لم يتخذ بعد القرار بشأن تمديد عقد الفرنسي فيرلان ميندي الظهير الأيسر للفريق، أو وضعه في سوق الانتقالات.

ميندي يعد لاعبًا أساسيًا في ريال مدريد، إلا أن مشاكله مع الإصابات قد تكون سببًا في عدم تحرك النادي الملكي لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025.

ويبحث ريال مدريد بالفعل عن بدائل في مركز الظهير الأيسر، ويعد فران جارسيا لاعب رايو فاييكانو وخريج أكاديمية النادي الملكي الهدف الأساسي.

صحيفة "ماركا" أكدت أن ريال مدريد لن يجدد عقد مهاجمه ماريانو دياز، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ماريو يعد لاعبًا احتياطيًا للفرنسي كريم بنزيما منذ انضمامه إلى ريال مدريد في موسم 2018-19، لكنه شارك في 64 مباراة فقط في كافة المسابقات مسجلًا سبعة أهداف في آخر خمسة مواسم.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن داني أولمو لاعب وسط نادي لايبزيج الألماني معروض على ريال مدريد للتعاقد معه في الصيف المقبل.

عقد أولمو مع لايبزيج ينتهي في صيف 2024، ويبحث النادي الألماني عن فرصة لجني المال عبر بيعه مع نهاية الموسم الحالي.

التقارير أشارت إلى أن أولمو كان قريبًا من الانتقال إلى برشلونة في يناير 2022، لكن يبدو أن ريال مدريد هو الأوفر حظًا في الوقت الحالي للتعاقد معه.

حسب صحيفة "Relevo" الإسبانية، فإن ريال مدريد قرر استخدام كأس العالم 2022 كفرصة لاستكشاف اللاعبين في مركز قلب الهجوم.

ومع تقدم كريم بنزيما في العمر وتكرار إصاباته، فإن ريال مدريد يبحث عن مهاجم جديد في سوق الانتقالات، ويعد الفرنسي كريستوفر نكونكو مهاجم لايبزيج الألماني الهدف الرئيسي للنادي الملكي، إلا أنه يقترب بشكل كبير من تشيلسي الإنجليزي.

ويأمل ريال مدريد أن يجد ضالته في الهجوم خلال منافسات كأس العالم 2022، والتحرك للتعاقد مع مهاجمه الجديد في يناير 2023.