أخبار ريال مدريد اليوم: مانشستر يونايتد ينقض على إدواردو كامافينجا .. وعودة كريستيانو رونالدو!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الخميس 4 مايو 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى، ولم يقم بأي تعاقد في فترة الانتقالات الشتوية 2023.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 4 مايو 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 4 مايو 2023:

شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أكدت اهتمام نادي مانشستر يونايتد بالحصول على خدمات الفرنسي إدواردو كامافينجا نجم وسط ريال مدريد.

التقرير أشار إلى أن مانشستر يونايتد مستعد لتقديم كل ما يلزم للتعاقد مع كامافينجا، والنادي الإنجليزي مستعد لدفع 130 مليون يورو للتعاقد مع الفرنسي في الصيف المقبل.

موقع "le10 Sport" الفرنسي أكد أن ريال مدريد دخل سباق التعاقد مع راندال كولو مواني مهاجم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ريال مدريد قرر منافسة بايرن ميونخ، ومانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، من أجل الظفر بخدمات مهاجم منتخب فرنسا الشاب.

وشدد التقرير على أن آينتراخت فرانكفورت سيطلب الحصول على 100 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات كولو مواني.

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من إنهاء صفقة التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام نجم خط وسط نادي بوروسيا دورتموند الألماني، حيث أصبحت الصفقة توصف بأنها "شبه منتهية".

صحيفة "ماركا" الإسبانية أشارت إلى أنه بعد شهور من المحادثات المكثفة خلف الكواليس، يبدو أن ريال مدريد على وشك التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ من أجل التعاقد مع بيلينجهام، والذي سيوقع عقدًا لمدة ست سنوات مع النادي الملكي. (طالع التفاصيل)

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أشارت إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يرحل عن نادي النصر السعودي بنهاية الموسم الحالي، ويفكر جديًا في العودة إلى ريال مدريد.

لكن التقرير شدد على أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لن يقدم له عقدًا ليكون لاعبًا في النادي، لكن سيكتفى بمنحه منصب سفير ريال مدريد ليتواصل ارتباط النادي الملكي بهدافه التاريخي.