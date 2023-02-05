أخبار ريال مدريد اليوم: مانشستر يونايتد يريد فالفيردي .. وسيبايوس يقترب من التجديد

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأحد 5 فبراير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 5 فبراير 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 5 فبراير 2023:

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يحضر عرضًا بقيمة 80 مليون يورو للتعاقد مع الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي نجم وسط ريال مدريد.

التقرير أكد أن مانشستر يونايتد يرغب في تقوية وسط الملعب، ويرى أن فالفيردي يعد خيارًا مثاليًا لذلك، لكن ريال مدريد لا يرغب في بيع اللاعب.

صحيفة "UOL" البرازيلية أكدت أن ريال مدريد يراقب عن كثب المدافع البرازيلي الشاب روبرت رينان، الذي يقدم أداءً مبهرًا مع منتخب بلاده في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عامًا.

رينان انتقل من كورينثيانز إلى زينيت الروسي مؤخرًا، ويجذب مستواه الكثير من الأندية الأوروبية الكبرى.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي أظهر اهتمامه بالانتقال إلى ريال مدريد.

المهاجم الصربي انتقل إلى يوفنتوس في يناير 2022، لكنه لم يتمكن من الظهور بالمستوى المعهود منه مع "البيانكونيري".

ومع الأزمة المالية التي يعاني منها يوفنتوس، فإن النادي الإيطالي قد لا يمانع بيع فلاهوفيتش إلى ريال مدريد إذا ما تقدم النادي الملكي لمحاولة التعاقد معه.

الصحفي الإسباني توماس جونزاليس مارتن أكد أن داني سيبايوس سيوقع عما قريب على عقده الجديد مع ريال مدريد.

عقد سيبايوس مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وقد أظهر قدراته بشكل رائع بعد تعافيه الكامل من الإصابة.

مارتن أكد أن ريال مدريد سيمدد عقد سيبايوس حتى صيف 2027، مع تأكيد على أنه سيكون له دور هام في الفريق.