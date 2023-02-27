تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الإثنين 27 فبراير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 27 فبراير 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 27 فبراير 2023:

موقع "كالتشيو ميركاتو ويب" الإيطالي أكد أن نادي نابولي يرغب في الحصول على خدمات الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد في الصيف المقبل.

ومع عدم وجود أي مفاوضات بين ريال مدريد ومودريتش لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، فإن الأندية الراغبة في ضم الكرواتي ومن بينها نابولي تبدو متأهبة للدخول على الخط.

الموقع أشار إلى أن نابولي يخطط للقيام بخطوة جريئة من أجل ضم نابولي في صفقة انتقال حر في الصيف المقبل.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد عاد للاهتمام بالتعاقد مع الألماني الشاب فلوريان فريتز نجم وسط نادي باير ليفركوزن الألماني.

الألماني الشاب تمكن من العودة أقوى من إصابة قوية تعرض لها الموسم الماضي، ويجذب مستواه الهائل أنظار الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد.

موقع "90min" الإنجليزي أكد أن ريال مدريد مهتم بتقوية خط الهجوم وإضافة المزيد من العمق إلى ترسانته بالتعاقد مع الأمريكي كريستيان بوليسيتش جناح نادي تشيلسي الإنجليزي.

تفكير ريال مدريد في التعاقد مع بوليسيتش يأتي في ظل رغبة تشيلسي في التخلص من اللاعب، وهو ما قد يجعل الصفقة غير مكلفة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ريال مدريد يرى أن الأمريكي الدولي قد يمثل نوعًا من الدعم للثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو في خط الهجوم.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع البرازيلي فابينيو نجم وسط نادي ليفربول الإنجليزي.

التقرير أشار إلى أن ليفربول يرغب في إصلاح شامل لصفوفه في الصيف المقبل، ومن المقرر أن يتم تجديد خط الوسط بالكامل.

ويرى ريال مدريد أن تلك فرصة مثالية للتعاقد مع فابينيو، الذي لا يعيش أفضل أيامه مع "الريدز".