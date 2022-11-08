أخبار ريال مدريد اليوم: ظهير رايو يحلم بالعودة .. ولا صفقات في يناير

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022:

اعترف فران جارسيا الظهير الأيسر لنادي رايو فاييكانو بأنه يحلم بالعودة من جديد إلى ريال مدريد ليصبح ضمن الفريق الأول للنادي الملكي.

جارسيا انضم إلى أكاديمية ريال مدريد وتألق بشكل واضح للغاية، قبل أن ينتقل إلى رايو فاييكانو في 2020.

وتطور جارسيا بشكل واضح في رايو فاييكانو مع حصوله على دقائق منتظمة، وأصبح أحد أفضل الأظهرة في الدوري ما جذب إليه أنظار ريال مدريد مرة أخرى.

وقال جارسيا: "نعم، قلت ذلك دائمًا ولن أخفيه أبدًا، أحد أحلامي هو العودة إلى ريال مدريد".

يبدو أن الفرنسي كريم بنزيما لن يتمكن من التواجد مع ريال مدريد في المباراة الأخيرة قبل توقف كأس العالم 2022، حيث تدرب اللاعب داخل الصالة الرياضية يوم الثلاثاء، حسبما أكد الموقع الرسمي للنادي الملكي.

الصحف الإسبانية أشارت إلى أن بنزيما يواصل الشعور ببعض الانزعاجات العضلية التي أبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية، ومن الصعب جدًا أن يلعب أمام قادش يوم الخميس.

كشف البرازيلي رافينيا جناح نادي برشلونة عن فرص انتقاله مستقبلًا إلى ريال مدريد إذا ما قرر النادي الملكي التعاقد معه يومًا ما.

فابريزو رومانو، خبير الانتقالات، نقل تصريحات رافينيا عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حيث قال البرازيلي: "سأقول لا لريال مدريد بالطبع".

كشفت صحيفة "as" الإسبانية أن ريال مدريد لن يقوم بإبرام أي صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ريال مدريد قرر عدم دخول فترة الانتقالات الشتوية، رغم احتمالية تألق أحد اللاعبين في كأس العالم 2022، وترى إدارة النادي الملكي أن القائمة الحالية قادرة على المنافسة على كل الجبهات فيما تبقى من الموسم.