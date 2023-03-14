أخبار ريال مدريد اليوم: شرط واحد للتعاقد مع كيليان مبابي .. وغضب جود بيلينجهام

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023:

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد لا يفكر إطلاقًا في التحرك للتعاقد مع كيليان مبابي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا بشرط واحد فقط.

الشرط يتمثل في أن يخرج اللاعب بنفسه ليؤكد رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان، وحينها قد يفكر ريال مدريد في إتمام الصفقة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ريال مدريد ينوي فقط التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر في صيف 2024 عندما ينتهي عقده الحالي في "حديقة الأمراء".

أجرى البلجيكي إيدين هازارد مقابلة مع شبكة "RTBF" البلجيكية، تحدث خلالها عن شائعات رحيله عن النادي الملكي.

وقال هازارد: "أود البقاء، لقد قلتها دائمًا، آمل أن ألعب لأظهر أنه لا يزال إمكاني القيام بذلك، الناس لديهم شكوك وهذا طبيعي وأنا أفهمه جيدًا، لكن بالنسبة لي، سأظل هنا العام القادم، أنت لا تعرف أبدًا، لكن الانتقال ليس في خطتي". (لمزيد من التفاصيل)

صحيفة "Repubblica" الإيطالية أكدت أن ريال مدريد مهتم للغاية بالتعاقد مع الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا جناح نادي نابولي الإيطالي.

الصحفية أكدت أن ريال مدريد أجرى اتصالات أولية مع المقربين من اللاعب لدراسة صفقة التعاقد معه.

ورغم اهتمام النادي الملكي البالغ بالحصول على خدمات الجورجي الدولي، إلا أن ريال مدريد يصطدم بحقيقة أن نابولي لن يستمع إلى عروض أقل من 100 مليون يورو للتخلي عنه.

شبكة "SER" الإسبانية أكدت وجود حالة غضب لدى الإنجليزي جود بيلينجهام من ناديه بوروسيا دورتموند الألماني.

السبب في غضب بيلينجهام هو تمسك بوروسيا دورتموند بالحصول على 150 مليون يورو للسماح برحيله في الصيف المقبل.

وأشار التقرير إلى أن هذا السعر المبالغ فيه قد أبعد ليفربول وريال مدريد قليلًا عن سباق التعاقد مع بيلينجهام، رغم أنهما أبرز المرشحين لضم اللاعب إلى جانب مانشستر سيتي.