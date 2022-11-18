أخبار ريال مدريد اليوم: ديشان يدافع عن نجم الملكي ويحاول تقليد أنشيلوتي!

تعرف على أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022، وما هي الأجواء المحيطة بالنادي الملكي؟

أبواق كأس العالم تنذر ببدء أقوى المسابقات، وريال مدريد من بين أكثر فرق العالم إرسالًا للاعبين الدوليين، لذلك ترتبط أخبار ريال مدريد ارتباطًا وثيقًا بأجواء المونديال.

رودريجو مع كتيبة البرازيل وحزن على الغياب عن ألبوم كأس العالم، ولكن ماذا عن مدرب فرنسا ديدييه ديشان ودفاعه عن بنزيما ومحاولته لتقليد أنشيلوتي؟.

كل هذا يقدمه لكم هذا التقرير عبر "جول" والذي يستعرض أخبار ريال مدريد اليوم 18 نوفمبر 2022 وأبرز ما يحيط بالنادي الملكي.

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أخبار ريال مدريد اليوم 18 نوفمبر 2022 "18-11-2022"

قبل عدة أيام، ومع صدور ألبوم بانيني الشهير لصور لاعبي المونديال، خرج نجم البرازيل الشاب رودريجو ليشتكي من غيابه عن الألبوم الشهير والمحبوب.

ولكنك لست وحدك يا رودريجو، فأثناء مشاركتنا في حمى ألبوم بانيني وجدنا عدة غيابات بارزة عن الألبوم الذي ينتظره الجميع مع حلول كل بطولة كبرى.

قرر ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، الخروج للرد بنفسه على رفض جيروم روثين إطلاق لقب الأسطورة على كريم بنزيما.

لاعب باريس سان جيرمان السابق والناقد الرياضي الحالي، خرج للتقليل من بنزيما، ليرد عليه نجم ريال مدريد قائلًا:"أنت تتحدث كثيرًا، حافظ على تركيزك".

وقال روثين عن مهاجم الديوك:"يمكننا وصفه بالعديد من الكلمات ولكن يجب رفض هذه الكلمة على وجه التحديد، هي ليست محاولة لتشوية سمعة ما قام به كريم مع ريال مدريد لمدة عشر سنوات، ولكنه بالنسبة لي ليس أسطورة لكرة القدم الفرنسية".

خطوة غير متوقعة يخطط ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا للقيام بها، قبل المواجهة الأولى للفريق في كأس العالم أمام أستراليا.

منتخب الديوك يعاني من إصابات مؤثرة في خط الوسط، بغياب الثنائي بول بوجبا ونجولو كانتي، وديشان يريد اللعب بخطة 4/3/3 في البطولة لذلك قرر الخروج عن المألوف.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن المدرب الحاصل على مونديال روسيا 2018، يريد الاعتماد على أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد كلاعب وسط ارتكاز، وهو المكان الذي لم يلعب فيه من قبل.