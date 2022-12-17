أخبار ريال مدريد اليوم: جوهرة برازيلية جديدة على رادار الملكي.. ومنافسة مع يونايتد على نجم هولندا

تعرف على آخر الأنباء حول تحركات ريال مدريد في الميركاتو وصفقات سوق الانتقالات والاستعدادات للفترة القادمة.

رغم أن ريال مدريد قد حسم واحدة من أكثر الصفقات المثيرة للجدل في أوروبا كلها وهي صفقة ضم البرازيلي القاصر إندريك من بالميراس، إلا أن طموح الإسباني فلورنتينو بيريز لا يعرف التوقف.

الآن العيون كلها على صفقة مرتقبة لضم كريستيانو رونالدو لمجرد أنه تدرب في مدينة ريال مدريد الرياضية، ولكنها صفقة لا تبدو متاحة في الوقت الراهن من كل الأطراف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات ريال مدريد في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

بعد اقتناص الموهبة إندريك، تبرز موهبة برازيلية جديدة بعمر 17 عامًا فقط تجذب أنظار أوروبا كلها من جديد.

الحديث هنا عن فيتور روكي الذي يلعب لنادي أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، والذي يتضمن عقده معه شرطًا جزائيًا بقيمة 100 مليون يورو.

ريال مدريد ضمن زمرة من كبار أوروبا بدؤوا ينشطون من أجل خطوة مستقبلية تجاه البرازيلي الواعد.

منع أمن ملعب حديقة الأمراء مشجعي باريس سان جيرمان من ارتداء قمصان ريال مدريد ولو على السبيل الودي أثناء مباراة فريقي الكرة النسائية الخاصين بالناديين.

هذا الأمر يضاف إلى سلسلة أزمات حدثت بين الناديين منذ أزمة كيليان مبابي الشهيرة مرورًا بموقف رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي من بطولة السوبر ليج.

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الشهيرة بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو يتوجه إلى دبي في الفترة المقبلة بعد الفترة التي قضاها في ريال مدريد ومدينته الرياضية لإنعاش حالته البدنية.

ويسعى رونالدو إلى البقاء في جاهزية بدنية عالية خصوصًا وأنه الآن دون نادٍ ويسعى لخطوة في الميركاتو الشتوي.

الهولندي كودي جاكبو الذي سجل 3 أهداف برفقة هولندا في كأس العالم 2022 مرتبط في الأوقات الماضية بمانشستر يونايتد الإنجليزي.

لكن عملاق أولد ترافورد ليس وحده من يستهدف جاكبو، لاعب نادي بي إس في أيندهوفن الهولندي، فريال مدريد أيضًا استطلع المسألة ويبدو راغبًا في الحصول على خدمات هداف هولندا في المونديال.