أخبار ريال مدريد اليوم: جاكبو يثير اهتمام "الملكي" .. ومهاجم مايوركا في الصورة

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022:

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد دخل سباق التعاقد مع الهولندي كودي جاكبو نجم نادي آيندهوفن.

ريال مدريد عقد محادثات مع ممثلي المهاجم خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لاتخاذ خطوات رسمية للتعاقد معه، خاصة بعد تألق جاكبو مع منتخب هولندا خلال منافسات كأس العالم 2022.

ومع رغبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في ضم مهاجم جديد، فإن جاكبو يعد ملائمًا لمتطلبات المدير الفني للملكي.

فجرت صحيفة "as" الإسبانية مفاجأة مدوية بعدما كشفت أن ريال مدريد لن يدفع 72 مليون يورو للتعاقد مع إندريك موهبة نادي بالميراس البرازيلي.

التقرير أشار إلى أن الصفقة ستكلف ريال مدريد 35 مليون يورو فقط كدفعة أولى، فيما ستكون هناك 25 مليون يورو أخرى في صورة متغيرات متعلقة بأداء اللاعب.

المتغيرات تتمثل في فوز إندريك بجائزة الفتى الذهبي، وعدد المباريات التي يشارك فيها أساسيًا، وعدد الأهداف والألقاب، والعديد من الأمور الأخرى.

فيما سيوقع إندريك عقدًا مع ريال مدريد حتى 2027 بسبب قواعد "فيفا" المنظمة للتعاقدات مع اللاعبين أقل من 18 عامًا، قبل تمديد العقد حتى 2030.

صحيفة "ميرور" الإنجليزية أكدت أن نادي ليفربول توصل إلى اتفاق أولي مع الأرجنتيني إنزو فيرنانديز نجم نادي بنفيكا البرتغالي.

فيرنانديز أصبح على رادار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى بعد مستواه المذهل مع الأرجنتين خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022.

ومع رغبة ليفربول في تحسين خط الوسط، فقد تمكن فريق المدرب يورجن كلوب في التوصل إلى اتفاق مع فيرنانديز من أجل التعاقد معه.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع فيدات موريكي مهاجم نادي ريال مايوركا.

ريال مدريد لا يرغب في ضم صفقة مكلفة حاليًا في خط الهجوم، ويبحث عن لاعب يعرف أروقة الدوري الإسباني جيدًا، ويرى في مهاجم منتخب كوسوفو خيارًا مثاليًا ليكون بديل الفرنسي كريم بنزيما.