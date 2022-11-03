أخبار ريال مدريد اليوم: تكثيف التحركات لضم إندريك .. ومورينيو رفض العودة

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022:

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يكثف تحركاته للتعاقد مع إندريك نجم نادي بالميراس البرازيلي.

التقرير كشف أن قيمة فسخ عقد إندريك مع بالميراس تتراوح بين 40 و45 مليون يورو، وليست 60 مليون يورو كما أذيع مؤخرًا.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن ريال مدريد أرسل مفوضيه بالفعل إلى البرازيل من أجل محاولة إتمام الصفقة مع بالميراس، والإبقاء على إندريك مع فريقه حتى 2024 عندما يصبح عمره 18 عامًا.

أكد كريستيان إيميل وكيل أعمال الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي الإيطالي على وجود اهتمام من عدة أندية بالتعاقد مع اللاعب.

إيميل، وفي تصريحات مع الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أكد أن سعر كفاراتسخيليا سيصل إلى 100 مليون يورو.

صحيفة "Evening Standard" الإنجليزية كشفت عن وجود اهتمام من ليفربول وتشيلسي وريال مدريد بالتعاقد مع كفاراتسخيليا، وأن هذه الأندية تعلم بالفعل ما يجب دفعه لضم الجورجي.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي اقترب من التعاقد مع الإسباني جولين لوبيتيجي ليتولى تدريب "الذئاب" في الفترة المقبلة.

التقرير أشار إلى أن لوبيتيجي منفتح على تدريب وولفرهامبتون، وأنه سلم بالفعل إدارة النادي الإنجليزي قائمة من اللاعبين للتعاقد معهم في يناير المقبل، وعلى رأسهم ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد.

أكد البرتغالي باولو فوتري لاعب أتلتيكو مدريد السابق، والمقرب من جوزيه مورينيو أن "سبيشال وان" رفض فكرة العودة إلى ريال مدريد في 2021.

فوتري قال في تصريحات لموقع ""SerieANews.com" الإيطالي: "مورينيو قال لا لريال مدريد".

وأضاف: "عندما رحل زيدان، كان قد وقع بالفعل مع روما، لكنه كان يمكن أن يذهب إلى ريال مدريد، شخص ما اتصل به، لكنه فضل الذهاب إلى روما ليبدأ مشروعه الحالي".