أخبار ريال مدريد اليوم: تحديد بديل جود بيلينجهام .. ودوشان فلاهوفيتش على رادار الملكي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023:

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد سيحاول التعاقد مع البرازيلي برونو جيمارايش لاعب وسط نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في حالة فشل صفقة التعاقد مع جود بيلينجهام نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

جيمارايش انضم إلى نيوكاسل قبل عام، وقد تكون فكرة الانضمام إلى فريق مثل ريال مدريد مغرية كفاية بالنسبة له للرحيل عن إنجلترا.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد لا يمانع دفع 100 مليون يورو للتعاقد مع الكرواتي يوشكو جفارديول مدافع نادي لايبزيج الألماني في الصيف المقبل.

ريال مدريد يرى أن جفارديول يملك المقومات ليصبح أفضل مدافع في العالم في المستقبل القريب، وأنه سيكون إضافة مثالية للفريق في حالة رحيل ناتشو في الصيف المقبل.

صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أكدت أن ريال مدريد قرر دخول سباق التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم وسط نادي إنتر الإيطالي.

ويعد بروزوفيتش محل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، مثل برشلونة، وتشيلسي وآرسنال.

ويرى ريال مدريد أن بروزوفيتش يعد خيارًا أقل تكلفة من جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند، وقد يفكر جديًا في التحرك لضمه.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أشارت إلى أن ريال مدريد يقترب من التحرك للتعاقد مع الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي في الصيف المقبل.

التقرير أكد أن ريال مدريد يريد التعاقد مع لاعب يمكنه مزاحمة الفرنسي كريم بنزيما على مركز المهاجم في الصيف المقبل، قبل أن يتحرك في صيف 2024 لمحاولة التعاقد مع إرلينج هالاند أو كيليان مبابي.

ومع تزايد إمكانية غياب يوفنتوس عن البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، فإن صفقة فلاهوفيتش قد تتم بقيمة أقل بكثير من قيمة اللاعب الحقيقية.