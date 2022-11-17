أخبار ريال مدريد اليوم: براءة كامافينجا من دم نكونكو.. وروديجر مطرود من منزل نافاس!

تعرف على آخر أخبار ريال مدريد اليوم 17 نوفمبر 2022 واستعدادات نجومه لكأس العالم في قطر.

تقل أخبار الأندية الكبرى تدريجيًا مع بدء العد التنازلي القريب للغاية لانطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022، وتحل محلها أخبار المنتخبات.

لذلك فتعقب أخبار ريال مدريد لابد أن يمر بموقف لاعبيه في معسكرات بلادهم في الوقت الراهن وهم يستعدون لخوض نسخة شديدة التعقيد والإثارة من كأس العالم.

في الموضوع التالي نستعرض لكم آخر أخبار ريال مدريد اليوم 17 نوفمبر 2022، وأهم ما يمر به نجوم الملكي في معسكرات بلادهم للمونديال.

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 "17-11-2022"

قرر كريستوفر نكونكو نجم منتخب فرنسا الذي سيغيب عن كأس العالم 2022 بسبب الإصابة توجيه رسالة دعم إلى زميله إدواردو كامافينجا، بعد التسبب جزئيًا في الإصابة التي ستغيبه عن المونديال.

نكونكو تعرض للإصابة خلال تدريبات منتخب فرنسا مساء الثلاثاء، وبعد الفحوصات الطبية التي أجريت عليه، خرج من قائمة بطل العالم المتوجهة للدفاع عن اللقب في قطر.

إصابة نكونكو أدت إلى سيل من الهجوم على كامافينجا، الذي وصل إلى حد العنصرية، خاصة وأن لاعب وسط ريال مدريد كان هو من تدخل عليه، لكن لقطات الفيديو أظهرت أن حركة خاطئة من قدم نكونكو أثناء مد قدمه نحو الكرة كانت المتسبب في الإصابة قبل حتى وصول كامافينجا.

أكد أنطونيو روديجر مدافع منتخب ألمانيا ونادي ريال مدريد الإسباني، أنه لن يدخر جهدًا للفوز على مالك منزله في مدريد خلال منافسات كأس العالم 2022، وهو الكوستاريكي كيلور نافاس.

منتخب ألمانيا يلعب منافسات بطولة كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه منتخبات، كوستاريكا، وإسبانيا، واليابان.

وفي حوار مقتضب أجراه مع صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، تحدث روديجر عن مصادفة أن نافاس، حارس وقائد كوستاريكا، ومنافس ألمانيا في آخر مباريات دور المجموعات في مونديال قطر هو مالك منزله في مدريد.