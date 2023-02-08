أخبار ريال مدريد اليوم: أتلتيكو يتحرك لخطف سيبايوس .. وأنشيلوتي إلى روما

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023:

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت عن وجود رغبة لدى نادي أتلتيكو مدريد في التعاقد مع داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد بصفقة انتقال حر بنهاية الموسم الحالي.

سيبايوس لم يتوصل بعد إلى اتفاق مع ريال مدريد لتجديد عقده، رغم التقارير التي تؤكد أن النادي الملكي قدم عقدًا جديدًا إلى لاعب الوسط لمدة أربع سنوات.

ورغم رغبة أتلتيكو مدريد إلى جانب أندية ميلان الإيطالي وأستون فيلا الإنجليزي في الحصول على سيبايوس، إلا أن اللاعب مصمم على الاستمرار في ريال مدريد.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أكدت أن ريال مدريد يراقب الوضعية المعقدة التي يعيشها مانشستر سيتي بعد قرار الدوري الإنجليزي بفتح تحقيق مع النادي بشأن خرق قواعد اللعب المالي النظيف بين عامي 2009 و2018.

ريال مدريد يراقب الموقف عن كثب، وسيتحرك للتعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند إذا ما تعرض مانشستر سيتي لعقوبة واضطر لبيع أحد نجومه.

صحيفة "El Debate" الإسبانية كشفت عن تفاصيل عرض ريال مدريد لتجديد عقد ماركو أسينسيو جناح الفريق، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

الصحيفة أكدت أن ريال مدريد عرض تجديد عقد أسينسيو لمدة أربع سنوات، مع رفع راتبه من 4.5 إلى 4.8 مليون يورو.

التقرير أشار إلى أن اللاعب ووكيل أعماله جورج مينديش سيرفضان العرض، حيث يسعى أسينسيو إلى الحصول على ستة ملايين يورو في الموسم.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أكد أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد قد ينتقل لتدريب نادي روما في الموسم المقبل، إذا رحل عن ريال مدريد.

مستقبل البرتغالي جوزيه مورينيو مع روما ليس مضمونًا في الوقت الحالي، وفي الوقت نفسه فإن مصير أنشيلوتي في ريال مدريد معلق بتحقيق ألقاب هامة بنهاية الموسم الحالي.