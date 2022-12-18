أخبار ريال مدريد اليوم: الغموض يحيط بمستقبل مودريتش .. وعرض لضم جفارديول

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022:

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن الكرواتي لوكا مودريتش لم يحدد بعد خطوته المقبلة، وترك كافة الخيارات الخاصة بمستقبله معلقة حتى الآن.

عقد مودريتش مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، واللاعب يبدو مستعد لتجديد عقده لموسم آخر مع النادي الملكي، حتى صيف 2024.

لكن لم يتوصل ريال مدريد ومودريتش حتى الآن لاتفاق نهائي على تمديد العقد، مما يهدد مستقبله في "سانتياجو برنابيو".

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ماركو أسينسيو على مقربة من تجديد عقده مع ريال مدريد.

وارتبط أسينسيو بعدد من الأندية الأوروبية الكبرى مؤخرًا، بالنظر إلى أن عقده مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

لكن مع إصابات الفرنسي كريم بنزيما، ووضعية إيدين هازارد المعقدة، فإن تجديد عقد أسينسيو سيكون تدعيمًا ضروريًا للنادي الملكي.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يفكر جديًا في خيار التوقيع مع ميجيل جوتيريز ظهيره السابق، والذي يلعب حاليًا في نادي جيرونا.

وحسب التقرير، فإن ريال مدريد مهتم باستعادة جوتيريز، الذي يعد من خريجي أكاديمية ريال مدريد.

ورحل جوتيريز إلى نادي جيرونا في الصيف الماضي، لكن مستوى اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا جعل ريال مدريد يفكر جديًا في استعادته من جديد.

أكد الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، أن ريال مدريد قدم عرضًا رسميًا إلى لايبزيج الألماني للتعاقد مع المدافع الكرواتي يوشكو جفارديول.

ريال مدريد يرغب في ضم جفارديول خلال صيف 2023، لكنه يواجه منافسة شرسة من تشيلسي الإنجليزي، الذي يحاول ضم نجم كرواتيا في كأس العالم 2022 خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.