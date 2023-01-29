أخبار ريال مدريد اليوم: البحث عن مهاجم .. وعودة لخيار كانتي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأحد 29 يناير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 29 يناير 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 29 يناير 2023:

صحيفة "as" الإسبانية كشفت عن رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع مهاجم جديد يقبل بدور بديل الفرنسي كريم بنزيما في الموسم المقبل.

ويحتاج ريال مدريد إلى بديل جيد يمكنه القبول بدور بديل بنزيما، خاصة وأن ماريانو دياز خرج من خطط النادي الملكي وسيرحل بالمجان في نهاية الموسم الحالي.

بحث ريال مدريد عن بديل قصير الأمد لنجمه الفرنسي يأتي انتظارًا لوصول البرازيلي إندريك إلى "سانتياجو برنابيو" في صيف 2024.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن داني سيبايوس نجم وسط ريال مدريد رفض عددًا من العروض الإنجليزية للانتقال إلى أحدها.

الصحيفة أشارت إلى أن رغبة داني سيبايوس الأساسية هي تجديد عقده مع ريال مدريد، والاستمرار بقميص النادي الملكي لأطول فترة ممكنة.

يذكر أن عقد داني سيبايوس مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ومستوى اللاعب في الآونة الأخيرة قد يفتح الباب أمام استمراره في "سانتياجو برنابيو".

شبكة "RMC" الفرنسية أكدت أن عودة زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد من جديد أصبحت مستبعدة، بسبب توتر علاقته مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

تقرير سبق أشار إلى أن زيدان يرحب بالعودة لتدريب ريال مدريد بعد فشل سعيه لتدريب منتخب فرنسا، لكن يبدو أنه سيكون عليه البحث عن نادٍ آخر.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد عاد للاهتمام بالتعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي نجم وسط نادي تشيلسي الإنجليزي.

عقد كانتي مع تشيلسي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ورغم رغبة النجم الفرنسي في الاستمرار مع "البلوز" إلا أن إدارة النادي اللندني تفكر في التخلص منه.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد يشعر أن التعاقد مع كانتي بالمجان سيكون أسهل من التحرك للتعاقد مع جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند الألماني.