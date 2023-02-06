تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الإثنين 6 فبراير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 6 فبراير 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 6 فبراير 2023:

صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أكدت أن ريال مدريد لم يعد المرشح الأوفر حظًا للفوز بسباق التعاقد مع جود بيلينجهام نجم خط وسط نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وحسب التقرير، فإن ريال مدريد يعتبر أن ثنائي الدوري الإنجليزي، ليفربول ومانشستر سيتي هو الأقرب للفوز بالسباق، بالنظر إلى القوة الاقتصادية التي يمتلكها الثنائي.

أكد الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، أن مانشستر يونايتد يواصل العمل على تجديد عقد جناحه الأرجنتيني الشاب أليخاندرو جارناتشو.

شيرا أكد أن هذه الخطوة من قبل مانشستر يونايتد تأتي من أجل إيقاف سعي ريال مدريد للتعاقد مع النجم الأرجنتيني الشاب.

ويشير كل شيء إلى أن جارناتشو سيجدد عقده مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2028، وهو ما يعني إيقاف أي اهتمام من ريال مدريد باللاعب.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد لم يبتعد بشكل نهائي عن سباق التعاقد مع البلجيكي يوري تيليمانس نجم خط وسط نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

عقد تيليمانس مع ليستر سيتي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وهو ما جعل منه هدفًا لعدة أندية أوروبية كبرى، على رأسها برشلونة، وآرسنال، وتشيلسي، ونيوكاسل يونايتد.

تيليمانس يعد فرصة مثيرة لتحسين خط وسط ريال مدريد، والنادي الملكي لم يفقد اهتمامه به بصورة نهائية.

صحيفة "Relevo" الإسبانية أكدت أن البلجيكي تيبو كورتوا سيغيب عن مباراة ريال مدريد ضد الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية بسبب الإصابة.

كورتوا تعرض للإصابة قبل مباراة ريال مايوركا في الجولة 20 من الدوري الإسباني، والتي خسرها ريال مدريد بهدف دون رد.

التقرير أشار إلى أن كورتوا لن يسافر إلى المغرب مع باقي أعضاء الفريق لكن لا يستبعد أن يصل في وقت لاحق للمشاركة في النهائي.

وبالإضافة إلى كورتوا، فإن الفرنسي كريم بنزيما قائد الفريق الملكي لن يخوض مباراة الأهلي هو الآخر، حسبما أكدت صحيفة "as" الإسبانية.