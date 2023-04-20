أخبار ريال مدريد اليوم: استراتيجية جديدة لضم جود بيلينجهام .. وتجديد عقود لوكا مودريتش وتوني كروس

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الخميس 20 أبريل 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 20 أبريل 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 20 أبريل 2023:

شبكة "كادينا سير" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد يخطط على ما يبدو لصفقة تبادلية مع بوروسيا دورتموند الألماني، لتسهيل عملية التعاقد مع جود بيلينجهام.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد سيقدم 100 مليون يورو إلى بوروسيا دورتموند، لكن بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيعرض على النادي الألماني التوقيع مع براهيم دياز المعار حاليًا إلى ميلان الإيطالي. (طالع التفاصيل)

تعرض دافيد ألابا مدافع ريال مدريد إلى إصابة خلال مباراة إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي الإنجليزي، حيث لعب 45 دقيقة فقط من المباراة.

الصحفي الإسباني خوسيه سانشيز كشف أن ألابا تعرض لضربة في أوتار الركبة، وأنه سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب تلك الإصابة.

وشدد سانشيز على أن هدف ألابا الحالي هو المشاركة في نهائي كأس ملك إسبانيا ضد أوساسونا في 6 مايو المقبل، وأن يكون جاهزًا لمواجهة مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري الأبطال.

أكدت عدة مصادر أبرزها "أتلتيك" و"تايمز" مفاوضات مانشستر سيتي مع نجمه إرلينج هالاند من أجل تمديد عقده وإزالة الشرط الجزائي به، خوفًا من اهتمام ريال مدريد باللاعب.

وقالت "تايمز" إن تمديد بيب جوارديولا لعقده كمدرب لسيتي في نوفمبر الماضي أقنع اللاعب النرويجي بفعل المثل والاستمرار في مانشستر.

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو أكد أن توني كروس وقع بالفعل عقده الجديد مع ريال مدريد، والذي يمتد حتى صيف 2024.

رومانو أكد عبر حسابه على موقع "تويتر" أن كافة الأمور بين كروس وريال مدريد انتهت على ما يرام، وأن اللاعب يرغب في الاعتزال مع النادي الملكي.

وعلى صعيد متصل، كشفت صحيفة "relevo" الإسبانية أن ريال مدريد يخطط لتمديد عقد لوكا مودريتش كذلك لمدة موسم إضافي.

التقرير أشار إلى أن مودريتش لا يفكر في المال، وأولوية الكرواتي هي الاعتزال في سانتياجو برنابيو وهذا هو السبب في أنه لم يرغب في الاستماع إلى أي نادٍ آخر في الأشهر التي كان فيها حرًا في التفاوض مع من يريد.