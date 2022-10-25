أخبار ريال مدريد: "الملكي" يدخل سباق برناردو سيلفا .. وناتشو على أعتاب الرحيل

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022:

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية كشفت أن البرتغالي برناردو سيلفا نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي معروض على ريال مدريد من قبل وكيله جورج مينديش.

سيلفا ارتبط خلال الصيف الماضي بالانتقال إلى برشلونة، إلا أن النادي الكتالوني لم يتمكن من دفع القيمة التي طلبها مانشستر سيتي والتي وصلت إلى 100 مليون يورو.

ولذلك، فإن جورج مينديش يعتمد على أن يتدخل ريال مدريد في محاولة لخطف برناردو سيلفا خلال الفترة المقبلة.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد يستعد لتقديم عقد جديد إلى لاعبه ماركو أسينسيو من أجل تمديد عقده في "سانتياجو برنابيو".

التقرير أشار إلى أن ما يقدمه أسينسيو في الموسم الحالي يرضي إدارة ريال مدريد، ويرغب النادي في تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي في صيف 2023 بدلًا من خسارته بالمجان في نهاية الموسم.

موقع "كالتشيو ميركاتو ويب" الإيطالي كشف أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع الإنجليزي فيكايو توموري مدافع نادي ميلان الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

التقرير ادعى أن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع مدافع جديد خلال الفترة المقبلة، ووضع توموري على رأس قائمة أولوياته.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد قد يكون على أعتاب مغادرة النادي الملكي خلال الفترة المقبلة.

ناتشو دخل بالفعل العام الأخير في عقده مع ريال مدريد، وقد يرحل بالمجان في الصيف المقبل، مع اهتمام إشبيلية وريال بيتيس بالحصول على خدماته.