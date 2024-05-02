أخبار دوري روشن السعودي اليوم | صدمة طارق حامد، والإصابات تضرب الوحدة قبل مواجهة النصر

نُقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 2 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 2 مايو 2024

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انتهاء موسم طارق حامد مع ضمك انتهى موسم نجم الوسط المصري طارق حامد مع فريقه ضمك بعد تأكد غيابه لـ4 أسابيع إثر إصابته بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الكمثرية، كما أوضح ناديه عبر حسابه الرسمي على إكس. اللاعب غاب عن المباراة الأخيرة أمام التعاون وكان يُنتظر حسم موقفه من مواجهة الأهلي القادمة لكن الفحوصات الطبية أكدت عدم قدرته خوض أي لقاء آخر خلال الموسم الجاري الذي سيُختتم في الـ27 من مايو القادم.

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الإصابات تضرب الوحدة قبل مواجهة النصر

تلقت استعدادات الوحدة لمواجهة النصر في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي لضربة قوية بتعرض الثلاثي، سعيد المولد وجواد الياميق وأوسكار دوارتي، للإصابة وخروجهم من حسابات المباراة، وذلك كما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.

الصحيفة أضافت أن تلك الإصابات أجبرت المدرب جورجيوس دونيس على إشراك يوسف الحربي في خانة الظهير الأيمن، فيما سيتواجد عبد الله الحافظ وعلي مكي في قلب الدفاع.

بيدرو إيمانويل: النصر أنهى حلمنا الجميل، ولهذا أخرجت فابيو مارتينيز

أبدى بيدرو إيمانويل المدير الفني للخليج حزنه لخروج فريقه من كأس الملك إثر خسارته مباراة نصف النهائي أمام النصر مساء أمس 3-1، وقد كشف سر إخراج لاعبه المتميز فابيو مارتينيز من اللقاء.

المدرب قال لصحيفة الشرق الأوسط "حلمنا انتهى بالمسابقة اليوم، كان حلماً جميلاً ولحظة تاريخية لنا، ولكن حتى تفوز على النصر بالجودة الكبيرة التي يمتلكها يجب أن تلعب بشكل قوي طيلة المباراة. النصر لديه لاعبين بجودة عالية، وحتى طريقة لعبهم اليوم اختلفت عن المباراة السابقة، وروح المباراتين مختلفة. بعد الهدف الثالث كان من الصعب العودة بالنتيجة، لكنني فخور بما قدمناه اليوم، ولابد أن نحتفل لأننا تواجدنا ضمن فرق نصف النهائي".

وعن خروج فابيو قال "لقد شارك وهو يعاني من إصابة ولم يكن في كامل جاهزيته ولذلك أخرجته في الشوط الثاني".

وفاة إداري الاتفاق السابق بسبب حريق في منزله

أفادت صحيفة الجزيرة السعودية أن ‏محمد الدوسري، إداري نادي الاتفاق السابق، تُوفي إثر حادث حريق في منزله.

وقد تقدم نادي الاتفاق بتعازيه الحارة لأسرة الفقيد.





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