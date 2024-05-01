أخبار دوري روشن السعودي اليوم | إيقاف رئيس ضمك، والذي لا يُعجب فينالدوم في الرياض

نُقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 1 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 1 مايو 2024

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إيقاف رئيس ضمك عن مباراتي الأهلي وأبها أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف خالد بن مشعط، رئيس نادي ضمك، مباراتين، وذلك بعد ثبوت مخالفته بالإساءة تجاه شكري الحنفوش حكم مباراة فريقه الأخيرة أمام التعاون في دوري روشن السعودي، بجانب غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي. كانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية قد أفادت أن أحد مسؤولي ضمك قام بدفع الحكم في الممر المؤدي لغرف الملابس عقب نهاية المباراة.



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مكافأة مالية لمدرب الشباب ونجمه الأول بعد فوزهم بالأفضل في إبريل

أعلن نادي الشباب تقديم العضو الذهبي، الأمير عبد الرحمن بن تركي بن عبد العزيز، مكافأة مالية للمدرب فيتور بيريرا والنجم يانيك كاراسكو ومصعب الجوير بعد فوزهم بجوائز الأفضل في إبريل الماضي في دوري روشن السعودي.

كان بيريرا كان فاز بجائزة أفضل مدرب، فيما حسم كاراسكو جائزة اللاعب الأفضل، والجوير بأفضل لاعب واعد.

الشكوك تُحاصر مشاركة المولد أمام النصر

تُحيط الشكوك بمشاركة سعيد المولد نجم الوحدة خلال مواجهة الفريق أمام النصر السبت القادم ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي.

اللاعب سُحب من مران أمس الثلاثاء بأمر من الطبيب عمرو الأشلم بعد إصابته بجزع في الركبة أدى إلى تورمها، ومن المتوقع أن يخضع اللاعب لفحص دقيق على أربطة ركبته بعد 24 ساعة من التورم.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن موقف اللاعب من مواجهة النصر لن يُحسم الآن، بل بعد الوقوف على حقيقة تشخيص إصابته.

الفتح يقترب من استعادة دجانيني

بات دجانيني تافاريس قريبًا من العودة إلى فريقه الفتح بعد انتهائه من برنامج التأهيل الخاص به عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا وأبعدته عن مباريات النموذجي الأخيرة.

اللاعب بدأ مرحلة التأهيل البدني ومن المتوقع دخوله التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة القادمة ومن ثم سيكون متاحًا للمباريات.

قبل الاتحاد، أبها يطمئن على فهد الجميعة

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اطمئنان الجهازين الطبي والفني في أبها على حالة فهد الجميعة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأخدود الأخيرة في دوري روشن السعودي.

اللاعب كان قد غادر المباراة بعد تلك الإصابة وقد خضع لفحوصات وأشعة طبية أكدت إصابته بكدمة بسيطة في القدم لن تمنعه من التدريبات الجماعية ومواجهة الاتحاد في الجولة القادمة.

نجم الاتفاق يحب السفر، فأي مدينة سعودية أعجبته أكثر؟



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