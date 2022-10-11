أخبار جيدة لبرشلونة بشأن الكلاسيكو.. كوندي جاهز لإيقاف فينيسيوس

الفرنسي يسابق الزمن لدعم تشافي

أسبوع حاسم ينتظره برشلونة في المسابقتين الأهم بالموسم الكروي، حين يواجه رجال المدرب تشافي هيرنانديز إنتر ميلانو في "نهائي أوروبي قبل الأوان" ثم يرتحلون إلى سانتياجو برنابيو لمواجهة المنافس الأهم في الليجا، ريال مدريد.

الأخبار الجيدة بدأت أخيرًا تصل إلى برشلونة، صحيفة "سبورت" أفادت بأن جول كوندي مدافع الفريق سيكون جاهزًا لمباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد وهو ما يدعم خيارات تشافي بشكل كبير في المباراة المرتقبة.

من أجل إيقاف فينيسيوس

ورغم أن كوندي بات من المؤكد عدم لحاقه بمباراة إنتر ميلانو، إلا أن تشافي يطمح لأن يكون جاهزًا لكبح جماح فينيسيوس جونيور في الرواق الأيسر على ملعب سانتياجو برنابيو.

الفرنسي يبذل جهدًا أكبر من المطلوب للحاق بالكلاسيكو، وهو الأمر الذي يعول عليه تشافي لبدء تشكيلته الدفاعية بالشكل المرضي له.

في ظل الغيابات وإصابة كل من رونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن، يطمح تشافي للوصول إلى الكلاسيكو بدفاع مكون من جيرارد بيكيه وإريك جارسيا في قلب الدفاع، مع وجود كل من ماركوس ألونسو وجول كوندي على مستوى الظهيرين.

كوندي هو الورقة التي يطمح تشافي بها أن يلغي واحدًا من أهم مفاتيح لعب ريال مدريد وهو البرازيلي فينيسيوس جونيور، لأن الأخير إذا تحلى بالحرية وعدم المراقبة اللصيقة فمن المؤكد أنه سيحدث مشاكل لدفاع البلوجرانا.