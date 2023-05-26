أخبار برشلونة: ديمبيلي يحدد موقفه من الرحيل وسبب تواجد ميسي في كامب نو

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الجمعة 26 مايو 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تنتظر جماهير نادي برشلونة الإسباني أمورًا كثيرًا من قبل النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بكل الوسائل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

لكن رغم ذلك، عادت الآمال بقوة خلال الآونة الأخيرة حول عودة محتملة للنجم الأرجنتيني إلى ناديه الذي مكث بين صفوفه 17 عامًا لاعبًا في صفوف الفريق الأول.

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 26 مايو 2023:

باريس سان جيرمان يحدد لاعب برشلونة لخلافة ميسي

الكشف عن سبب تواجد ميسي في كامب نو

مانشستر سيتي يحدد سعر التخلي عن جواو كانسيلو

ديمبيلي يحدد موقفه من الرحيل عن برشلونة

باريس سان جيرمان يحدد لاعب برشلونة لخلافة ميسي

أفادت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان، يسعى للتعاقد مع أحد نجوم برشلونة، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لخلافة ليونيل ميسي، لاعب الفريق الفرنسي في ظل رغبته في الرحيل عن حديقة الأمراء.

وبحسب ما ذكرته الصحافة الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان، يستهدف التعاقد مع عثمان ديمبيلي لخلافة ليونيل ميسي، داخل الفريق الباريسي.

الكشف عن سبب تواجد ميسي في كامب نو

يستعد برشلونة الأسبوع المقبل لتوديع سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، ومن المنتظر إقامة حفلًا كبيرًا لتوديع الثنائي.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إدارة برشلونة قررت توجيه دعوة لأبرز الشخصيات الكتالوني لتوديع الثنائي، ومن المنتظر أن يكون ليونيل ميسي، أيقونة النادي ولاعب باريس سان جيرمان حاليًا أحد الضيوف المدعوين للحفل.

مانشستر سيتي يحدد سعر التخلي عن جواو كانسيلو

كشفت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي، طلب الحصول على 40 مليون يورو، للتخلي عن جواو كانسيلو لاعب الفريق، في فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ٍسبورت" فإن برشلونة أحد الفرق المهتمة بالتعاقد مع اللاعب البرتغالي، لتدعيم مركز الظهير الأيسر في الفريق في الموسم القادم.

ديمبيلي يحدد موقفه من الرحيل عن برشلونة

أكدت تقارير صحفية أن عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع الفريق الكتالوني، في ظل الأنباء التي كشفت عن اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ديمبيلي يرغب في الاستمرار مع برشلونة، ولا ينوي الرحيل.