أخبار برشلونة: خروج أومتيتي من حسابات تشافي وتفاصيل إصابة كريستنسن

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم السبت 25 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تنتظر جماهير نادي برشلونة الإسباني أمورًا كثيرًا من قبل النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بكل الوسائل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

لكن رغم ذلك، عادت الآمال بقوة خلال الآونة الأخيرة حول عودة محتملة للنجم الأرجنتيني إلى ناديه الذي مكث بين صفوفه 17 عامًا لاعبًا في صفوف الفريق الأول.

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم السبت 25 مارس 2023:

خروج أومتيتي من حسابات برشلونة

برشلونة مهتم بالتعاقد مع نجم مانشستر سيتي

برشلونة يعلن تفاصيل إصابة كريستنسن ومدة غيابه

إنتر ينضم إلى برشلونة في سباق التعاقد مع إينيجو مارتينيز

خروج أومتيتي من حسابات برشلونة

أكدت تقارير صحفية خروج صامويل أومتيتي، لاعب برشلونة، والمعار إلى ليتشي الإيطالي، من حسابات الفريق الكتالوني للموسم المقبل، بالرغم من استعادة اللاعب لمستواه وتعافيه من الإصابات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" فإن برشلونة لا يريد الاعتماد على أومتيتي، وسيتم إبلاغ اللاعب بالبحث عن فريق جديد.

برشلونة مهتم بالتعاقد مع نجم مانشستر سيتي

أفادت تقارير صحفية عن رغبة برشلونة، في التعاقد مع إلكاي جوندوان، متوسط ميدان مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "ذا أثليتك" فإن إدارة الفريق الكتالوني، بدأت في مفاوضات بالفعل مع اللاعب الألماني صاحب الـ 32 عامًا، ومن المرجح انضمامه إلى برشلونة في الفترة القادمة.

برشلونة يعلن تفاصيل إصابة كريستنسن ومدة غيابه

نشر نادي برشلونة، بيانًا رسميًا أعلن فيه تفاصيل إصابة مدافعه أندرياس كريستنسن، ومدة غيابه عن الملاعب.

وكان اللاعب الدنماركي قد تعرض للإصابة مع منتخب بلاده يوم الخميس الماضي أمام فنلندا، ليؤكد برشلونة في بيانه اليوم أن اللاعب يعاني من إصابة في القدم اليسرى، وبحسب التقارير الصحفية فإن مدة غياب كريستنسن عن الملاعب قد تصل إلى أربعة أسابيع.

إنتر ينضم إلى برشلونة في سباق التعاقد مع إينيجو مارتينيز

أكدت تقارير صحفية عن دخول إنتر، إلى سباق التعاقد مع إينيجو مارتينيز، مدافع أتلتيك بيلباو، مع برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويعد مارتينيز أبرز الأسماء التي يريد برشلونة، التعاقد معها في الصيف القادم لتعزيز خط دفاعه، ولكن بحسب صحيفة "لاجزيتا ديللو سبورت" فإن إنتر يفكر في التعاقد مع المدافع الإسباني، لتعويض رحيل ميلان شكرينيار مدافع النيراتزوري، بنهاية عقده في الصيف القادم.