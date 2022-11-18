أخبار برشلونة اليوم: خبر سار لشاب الفريق.. وليفاندوفسكي يصل في طائرة حربية!

تعرف على أخبار برشلونة اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022، وما هي الأجواء المحيطة بالنادي الكتالوني؟

تلقى نجم برشلونة نبأ سارًا بشأن الالتحاق ببعثة منتخب بلاده في كأس العالم عقب إصابة الظهير الأيسر جايا.

بينما وصل هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه البولنديين إلى قطر للمشاركة في كأس العالم بطائرتين حربيتين.

هذا التقرير يتناول آخر أخبار برشلونة اليوم 18 نوفمبر 2022 وأبرز ما أحاط بالنادي الكتالوني خلال آخر 24 ساعة.

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أخبار برشلونة اليوم 18 نوفمبر 2022 "18-11-2022"

أعلن الحساب الرسمي للمنتخب الإسباني على موقع "تويتر"، اليوم، الجمعة، عن استبعاد خوسيه لويس جايا من تشكيل المدرب لويس إنريكي للمشاركة في كأس العالم.

ويرجع ذلك لمعاناة اللاعب من إصابة في الكاحل، وصعوبة تعافيه منها في الوقت المناسب للحاق بالبطولة التي ستبدأ في قطر يوم الأحد القادم.

ومن المقرر أن ينضم أليخاندرو بالدي مدافع برشلونة كبديل له في مركز الظهير الأيسر بتشكيل إنريكي.

واقعة فريدة من نوعها في وصول البعثات إلى قطر من أجل المشاركة في كأس العالم، كان بطلها المنتخب البولندي الذي توجه إلى الدوحة تحت حراسة حربية.

بولندا لجأت إلى طائرتين حربيتين من طراز F-16 من أجل حماية طائرة الفريق المتوجهة لقطر لخوض مباريات المونديال، طمحًا في التأهل للأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ 1986.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة، هو وفاة مواطنين بولنديين في مزرعة على بعد أربعة أميال من الحدود الأوكرانية يوم الثلاثاء الماضي.