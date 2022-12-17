أخبار برشلونة اليوم: ثنائي المغرب على رادار البلوجرانا.. وأحدهما لا يفضل الكتالوني

تعرف على آخر تحركات برشلونة في سوق الانتقالات وأبرز الصفقات التي ينويها البلوجرانا في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

رغم أن برشلونة تكبله العديد من المتغيرات المادية في أعقاب الأزمة الطاحنة التي ضربت النادي خلال آخر عامين إضافة إلى الخروج المدوي من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، إلا أن تحركات النادي الكتالوني في الميركاتو الشتوي ينتظر أن تكون محسوبة.

لذلك فإن كأس العالم 2022 مثل مفرخة للاعبين يريد البلوجرانا الحصول على توقيعهم، من بينهم ثنائي مغربي برهن على قدرات بارعة في هذه النسخة لدى وصول أسود الأطلس إلى نصف نهائي كأس العالم في إنجاز غير مسبوق.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

لا يفضل نجم وسط المنتخب المغربي سفيان أمرابط الانتقال إلى برشلونة أو يوفنتوس بين أكثر من نادٍ أوروبي يحاول جس النبض من أجل الحصول على خدمات لاعب فيورنتينا.

وكلاء اللاعبين وهم شركة "ستيلار" يسعون إلى خطوة تقربه من عملاق الدوري الإنجليزي ليفربول.

الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو أكد هذه الأنباء وأفاد بأن الدولي المغربي يستهدف تلك الخطوة بعد تألقه في كأس العالم.

ثاني لاعبي الوسط في المغرب المستهدف من برشلونة هو الموهبة الفذة الذي أثبت نفسه في كأس العالم، عز الدين أوناحي.

لاعب أنجيه الفرنسي على رادار برشلونة، لكن يجد منافسة من إنتر ميلانو الإيطالي وليستر سيتي الإنجليزي على تلك الصفقة المرتقبة.

تغزل الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم منتخب فرنسا في الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله السابق في برشلونة قبل ساعات من مواجهتهما في نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وقال ديمبيلي إن ميسي برفقة أندريس إنييستا كانا سبب حبه الشديد لبرشلونة وتفضيله الانتقال إلى النادي الكتالوني.

كما أشاد ديمبيلي بالأجواء التي كان ميسي يخلقها في غرف ملابس برشلونة، مؤكدًا أنه كان دائمًا يدعم اللاعبين الشباب داخل قلعة البلوجرانا.

من أهم قصص كأس العالم 2022 في قطر كل شيء يتعلق باللاعبين المغاربة وأمهاتهم، لقد كانت تلك المواقف ملهمة لدرجة كبيرة.

لكن في قلب مدينة برشلونة، التي لم تكن يومًا تملك ناديًا يلعب له أشرف حكيمي، بل على العكس تمامًا لقد كانت موطن غريم ريال مدريد النادي الذي ترعرع فيه، كان الموعد مع لمسة تقدير لكل شيء يتعلق بأشرف حكيمي ووالدته.

في قلب مدينة برشلونة يمكننا أن نرى جدارية تصور مشهد تقبيل والدة أشرف حكيمي له في أعقاب مباراة المغرب والبرتغال بألوان زاهية.