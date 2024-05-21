أخبار الهلال اليوم | صلاح يرد على العروض السعودية .. وتحذير رسمي لجماهير الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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نجم البوندسليجا يرد على عروض الهلال والأهلي برسالة حاسمة

كشف إلفيس باسانوفيش، وكيل أعمال السلوفيني الشاب بنجامين سيسكو، لاعب لايبزيج، موقف موكله من عرض الهلال السعودي.. (طالع التفاصيل)

وليد الفراج: "خليفة ميسي" يقترب من الهلال أو النصر

كشف الإعلامي وليد الفراج، عن صفقة من العيار الثقيل تنقل أحد نجوم الدوري البرازيلي والملقب بـ"خليفة ميسي" إلى الدوري السعودي، من بوابة الهلال أو النصر.. (طالع التفاصيل).

الهلال يحذر جماهيره قبل مواجهة الطائي في بيان رسمي

أصدر نادي الهلال السعودي بيانًا رسميًا متجاهلًا به الغضب الذي يسيطر على جماهيره حاليًا من وراء تذاكر مواجهة الطائي.. (طالع التفاصيل)

محمد صلاح يرد على اهتمام الهلال بـ"رسالة لجماهير ليفربول"!

حسم النجم المصري محمد صلاح، "مستقبله" مع ليفربول الإنجليزي؛ بعد الاهتمام السعودي الكبير من الهلال والاتحاد بالتعاقد معه.. (طالع التفاصيل).

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النصر يصعد .. ديربي الهلال لم يمر مرور الكرام رغم حسم اللقب!

قرر النصر عدم الصمت بعد خطف الهلال للتعادل في الوقت القاتل من ديربي الرياض، الجمعة الماضي، على استاد الأول بارك، واتخذ خطوة تصعيدية جديدة.. (طالع التفاصيل).

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